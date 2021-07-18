«الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة جزارين بالأسلحة في البحيرة وتضبط أطرافها (تفاصيل)

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبحيرة، وضبطت أطرافها.

قالت وزارة الداخلية في بيان لها :«في إطار جهود أجهزة الوزراة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة بحدوث مشاجرة بين 2 من أصحاب محلات الجزارة والعاملين لديهما بدائرة القسم».

وأضافت :«بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول مالك محل جزارة، مصاب بجروح قطعية و4 عاملين، وطرف ثاني: مالك محل جزارة مصاب بجروح قطعية متفرقة، و4 عاملين بذات المحل، وذلك بسبب خلافات بين مالكى المحلين تدخل على إثرها باقي أفراد الطرفين، وتبادلوا خلالها التعدي بالضرب بالعصي والأسلحة البيضاء».

وتابعت :«ونتج عن ذلك إصابة مالكي المحلين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة 2 سكين و4 عصا، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ،وتم نقل المصابان لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».