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شعبة الأدوية: الدولة سيطرت على غش الدواء بالموجة الثانية لكورونا

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شعبة الأدوية: الدولة سيطرت على غش الدواء بالموجة الثانية لكورونا شعبة الأدوية: الدولة سيطرت على غش الدواء بالموجة الثانية لكورونا

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قال الدكتور محمد شاهين، سكرتير عام مساعد شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك بعض الأدوية تم غشها في بداية الموجة الأولى لكورونا، وذلك بسبب عدم الاستعداد للكميات التي سحبت من الأسواق لأدوية وفيتامينات محددة.

وأضاف «شاهين»، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج «مساحة حرة» والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أنه في الموجة الثانية لكورونا، استطاعت الدولة حل مشكلة نقص الأدوية وبالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، أصبح لا يوجد أي نقص في الأدوية.

وأوضح أنه حدث غش في بعض الأدوية في الموجة الأولى، لأن الكورونا فاجأت الجميع ولم يكن يوجد استعداد في السوق، مما أتاح الفرصة لضعاف النفوس لغش الدواء.

المصرى اليوم

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