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« أم الدنيا».. فيلم وثائقي ضمن احتفالات المصريين في كندا بشهر التراث

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«مصر أم الدنيا».. فيلم وثائقي ضمن احتفالات المصريين في كندا بشهر التراث « أم الدنيا».. فيلم وثائقي ضمن احتفالات المصريين في كندا بشهر التراث

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نظمت مدرسة فيلوباتير «كرستيان كوليج»، المدرسة التابعة للجالية المصرية في مدينة مسيساجا أونتاريو بدولة كندا، حفلا لتخريج طلاب الصف الثاني عشر بما يعادل طلاب الثانوية العامة.

حضر الحفل أكثر من 300 فرد، بينهم عددا الشخصيات المرموقة من البرلمان الكندي لمقاطعة أونتاريو، وكان في مقدمتهم النائب شريف سبعاوي صاحب فكرة مشروع قانون شهر التراث المصري في كندا، والقمص إنجيلوس سعد الراعي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة. فيما بعث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ببرقية تهنئة للمدرسة.

كانت المدرسة قد أنتجت فيلما وثائقيا قصيرا بعنوان « أم الدنيا» للمشاركة في احتفالات المصريين الكنديين بشهر التراث، وقام طلاب الصف الثاني عشر بالتمثيل في الفيلم وتم التصوير داخل المتحف المصري الفرعوني الملحق بالمدرسة، والذي يضم نسخ مطابقة للاصل من مقبرة توت عنخ امون، مدة الفيلم 12 دقيقة.

وقام بإخراج الفيلم المخرج الكندي المصري مينا سليمان، ووانتجته فيبي وصفي مديره المدرسة، وعبر الطلاب في الفيلم عن فخرهم برؤيه موكب نقل المومياوات وأيضا وثقوا زيارتهم لمصر من قبل عامين وقد ارتدي الطلاب في الفيلم الزي الفرعوني.

الجالية المصرية بكندا تحتفل بشهر التراث المصري

المصرى اليوم

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