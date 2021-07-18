تعثر جديد لريال مدريد فى صفقة مبابي

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كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن تعثر جديد لنادي ريال مدريد في صفقة الفرنسي كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان، والذى يقاتل الميرنجي للتعاقد معه هذا الصيف، في ظل رغبة فلورنتينو بيريز رئيس النادى الملكى في تدعيم فريقه للعودة لمنصات التتويج من جديد وخصوصا على المستوى القاري.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن ريال مدريد حاول إبرام صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، تقتضي بالاستغناء عن رافائيل فاران للنادى الفرنسي، والحصول عل خدمات مبابي، حيث ينتهي عقد فاران مع ريال مدريد في صيف 2022، وترغب إدارة ريال مدريد في الاستفادة منه قبل رحيله مجانا مع نهاية عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن فاران رفض بشكل قاطع أن يكون ضمن صفقة تبادلية للتعاقد مع مبابي؛ لأنه لا يرحب بفكرة العودة للدوري الفرنسي، وأوضحت الصحيفة أن فاران يرغب في اللعب بالدوري الإنجليزي، ويعد مانشستر يونايتد الوجهة الأقرب له حتى الآن.

وقالت الصحيفة، إن ريال مدريد لن يستغنى عن فاران بأقل من 60 مليون يورو في حال رغب أي نادى في التعاقد معه، أضافت أن اللاعب رفض كل عروض التجديد مع الميرنجي، والتي لم تحقق مطالبه بالحصول على 10 ملايين يورو سنويا.