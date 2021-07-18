الأهلي بعد التتويج بـ العاشرة: «نمتلك جيل تاريخي»

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تحدث أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بعد تتويج المارد الأحمر ببطولة إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

وقال أمير توفيق في تصريحات إذاعية: «الحمد لله على اللقب الإفريقي العاشر والجيل الحالي تكون في 3 سنوات».

وتابع: «ما يحدث الفترة الحالية هو بداية جيل تاريخي جديد للنادي الأهلي للسنوات القادمة».

وأضاف: «مش معنى إن في نجاحات بتحصل يبقى مش شايفين القصور الموجود في الفريق، نعلم احتياجات فريق كرة القدم ونعمل على تلبيتها».

واختتم أمير توفيق: «أي نادي في العالم بيكون طبيعي يحدد أولوياته واحتياجاته من الصفقات في الموسم القادم وما يليه».