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برنامج بدني لخماسي استعدادًا لاستئناف الدوري المصري

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برنامج بدني لخماسي الزمالك استعدادًا لاستئناف الدوري المصري برنامج بدني لخماسي استعدادًا لاستئناف الدوري المصري

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وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامجا بدنيا خاصا لكل من أشرف بن شرقي وحازم إمام وسيف الدين الجزيري ومحمود علاء وحميد أحداد لاعبو الفريق، وعدد من اللاعبين الناشئين.

وتولى البرتغال فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال الإشراف على تنفيذ البرنامج البدني للاعبين.

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى غد الإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

المصرى اليوم

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