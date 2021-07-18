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بث مباشر .. موسيماني يتحدث لأول مرة عن رحلة تتويج الأهلي بـ العاشرة ..

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بث مباشر .. موسيماني يتحدث لأول مرة عن رحلة تتويج الأهلي بـ العاشرة .. فيديو بث مباشر .. موسيماني يتحدث لأول مرة عن رحلة تتويج الأهلي بـ العاشرة ..

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بيتسو وموسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، يتحدث لأول مرة عن كواليس رحلة التتويج بلقب الأميرة السمراء العاشرة عقب الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على أرض ملعب محمد الخامس بالمغرب.

موسيماني، يظهر اليوم في برنامج «أوضة اللبس» الذي يقدمه النجم العالمي، أحمد حسام ميدو وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية للبرنامج: «الليلة في #أوضة_اللبس- حلقة استثنائية جدا، واحتفالية خاصة جدا جدا، حديث كامل لأول مرة مع الرائع، بيتسو_موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عقب تتويجه بدوري أبطال افريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ الاهلي».

أضافت الصفحة: «كالعادة هتشوفوا حوار مختلف تماما عن أي مكان آخر، مش بس هنتكلم عن بيتسو كمدير فني عظيم، هنتكلم عن بيتسو كلاعب، جماله كإنسان، وذكاؤه الكبير داخل الملعب وخارجه.. هنتكلم عن ذكريات صعب نسيانها، وتاريخ بيتكتب بأحرف من ذهب، وكالعادة انتوا أيضا ضيوف الحلقة، وصوتكم هو الأهم.. عشان كده منتظرين أسئلتكم لنجمنا على هاشتاج #أوضة_لبس_موسيماني، وانتظروا الإجابة خلال حلقة اليوم، نتمني لكم مشاهدة ممتعة».

لمشاهدة حوار موسيماني مباشرة اضغط هنا

المصرى اليوم

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