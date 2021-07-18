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خبير تصنيع دواء يكشف سبب انتشار الدواء المغشوش في العالم

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خبير تصنيع دواء يكشف سبب انتشار الدواء المغشوش في العالم خبير تصنيع دواء يكشف سبب انتشار الدواء المغشوش في العالم

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قال الدكتور محمد راضي، خبير تصنيع دواء، إن الدواء المغشوش وفقًا لمعايير WHO أو FDA، هو الدواء السليم بمادته الفعالة ولكنه منتج بدون ترخيص، أو أنه منتقص المادة الفعالة، أو أنه محتوي على مادة فعالة غير أصلية، أو دواء منتهى الصلاحية ومعاد تغليفه.

وأضاف “راضي”، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج “مساحة حرة”، والمذاع على فضائية “الحدث اليوم”، أن الدواء المغشوش موجود في العالم أجمع ومنتشر في شرق آسيا، ثم منطقة الشرق الأوسط بأفريقيا، ثم أوروبا، وأقلهم أمريكا.

وأوضح راضي، أن الدواء يُغش لأن سعره غالي، مثل أدوية السرطان أو المضادات الحيوية أو أدوية المنشطات، أو أدوية المواسم مثل أدوية كورونا.

وأشار راضي، إلى أنه أحيانًا يكون هناك مصانع «تحت بير السلم»، على حد وصفه، تحصل على المادة الفعالة، ويكون لديهم مكن ويضعوهم في علب تمت سرقتها من المطابع أو إعادة استخدام تصميم مختلف لها.

وشدد راضي، على ضرورة تفعيل دور المصنع بحماية منتجه، باستخدام سياسة التتبع للدواء، والتأكد من أن العلبة المستخدمة في هذا الدواء خرجت من المصنع نفسه.

المصرى اليوم

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