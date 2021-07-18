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هنّأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة عيد الأضحى.

وقال رئيس الأعلى للإعلام في بيان: يسعدني أن أهنئ سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل، أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.

وأضاف المجلس: ونحن إذ نستقبل عيد الأضحى نستلهم منه أفضل معانى وقيم حسن الجزاء، لتكون دافعاً لنا على بذل الجهد والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة هامة ودقيقة من تاريخه، نستهدف فيها البناء والتنمية متسلحين بالإخلاص والعمل.

وأوضح: إذا نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر الجديدة، قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها، ونعاهد سيادتكم على بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه أبناء الشعب العظيم.

واختتم المجلس: حفظ الله الوطن قيادة وشعبًا من كل سوء، وكل عام ومصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية في أمن وأمان وصحة وازدهار.