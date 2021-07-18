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الأعلى للإعلام يهنئ بعيد الأضحى: نستلهم منه قيمة حسن الجزاء

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الأعلى للإعلام يهنئ السيسي بعيد الأضحى: نستلهم منه قيمة حسن الجزاء الأعلى للإعلام يهنئ بعيد الأضحى: نستلهم منه قيمة حسن الجزاء

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هنّأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة عيد الأضحى.

وقال رئيس الأعلى للإعلام في بيان: يسعدني أن أهنئ سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل، أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.

وأضاف المجلس: ونحن إذ نستقبل عيد الأضحى نستلهم منه أفضل معانى وقيم حسن الجزاء، لتكون دافعاً لنا على بذل الجهد والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة هامة ودقيقة من تاريخه، نستهدف فيها البناء والتنمية متسلحين بالإخلاص والعمل.

وأوضح: إذا نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء الجديدة، قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها، ونعاهد سيادتكم على بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه أبناء الشعب العظيم.

واختتم المجلس: حفظ الله الوطن قيادة وشعبًا من كل سوء، وكل عام ومصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية في أمن وأمان وصحة وازدهار.

المصرى اليوم

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