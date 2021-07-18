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شعبة الأدوية: منظومة تتبع الدواء الحديثة ضمنت ألا يكون مغشوشًا

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شعبة الأدوية: منظومة تتبع الدواء الحديثة ضمنت ألا يكون مغشوشًا شعبة الأدوية: منظومة تتبع الدواء الحديثة ضمنت ألا يكون مغشوشًا

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قال الدكتور محمد شاهين، سكرتير عام مساعد شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الأدوية الآن ومنذ ما يقرب من ثلاث سنوات أصبح لها منظومة جيدة، موضحًا أن هناك نظام تتبع للأدوية بصورة كاملة.

وأضاف «شاهين»، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج «مساحة حرة»، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن الدواء يتم تتبعه بداية من المواد الخام التي تدخل من المطار إلى أن يذهب إلى المصدر الذي سيصنعه منه إلى الصيدلية التي ستبيعه للجمهور، لافتًا إلى أن هذا الأمر هو الخط الطبيعي للدواء.

وأوضح سكرتير عام مساعد شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أنه كان من غير الطبيعي أن يذهب أحد إلى مخزن يبيع الدواء بنسبة خصم أعلى ثم يبيعه إلى الجمهور في الصيدليات، مؤكدًا أن منظومة تتبع الأدوية الآن منعت كل هذه الأمور.


ولفت شاهين، إلى أنه الآن أصبح هناك تفتيشا على الصيدليات والأدوية، فيتم التأكد من أن الأدوية المتواجدة داخل الصيدلية تم شرائها من شركة توزيع معتمدة، وهذا الأمر يدل أن الدواء لا يمكن أن يكون مغشوشًا.

المصرى اليوم

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