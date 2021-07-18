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وزارة تعلن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك

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وزارة التموين تعلن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك وزارة تعلن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك

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كشف المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة ، عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الوزارة تضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية.

وأضاف «خليل»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن هناك حملات مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والطب البيطري لضبط الأسعار، والرقابة على ذبح وتخزين وتداول اللحوم، والتأكد من الذبح داخل السلخانة من عدمه، وتوعية المواطن بأنواع الأختام وكيفية شراء اللحوم السليمة.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه تم ضبط كميات كبيرة من الذبح خارج السلخانة أو مصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى أن اللحوم السودانية بالمجمعات الاستهلاكية بـ 85 جنيها للكيلو مقابل 90-95 جنيه للكيلو بالسوق.

وتابع: «تم ضخ 760 طن لحوم برازيلي بـ 65-68 جنيه للكيلو مقابل 80-85 للكيلو بالسوق، وضخ كمية من الضأني المبرد القادم من السودان بسعر 95 جنيها للكيلو، والضأني البلدي بـ 125 جنيها»، مشيرًا إلى أن هناك 39 شادر تابع للوزارة بجميع أنحاء الجمهورية لبيع الخراف الحية بسعر 65 جنيها للكيلو.

المصرى اليوم

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