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في إطار لقاءات التوديع التي يجريها السفير أشرف الموافي سفير جمهورية مصر العربية لدي المجر، بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله، التقي السفير بعدد من المسئولين المجريين لبحث تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة في مقدمتهم Orsolya Pacsay-Tomassich وزيرة الدولة المشرفة على برنامج المنح Stipendium Hungaricum ومديرة الأكاديمية الدبلوماسية المجرية، حيث تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الأكاديمية بين الجامعات المصرية ونظيرتها المجرية وبحث تنفيذ برامج تعاون مشتركة بين معهد الدراسات الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية المجرية من حيث إرسال واستقبال الدبلوماسيين الجدد من الجانبين.

كما التقى Péter Sárdi وزير الدولة للعلاقات الخارجية للبرلمان المجري وكذلك Zsolt Németh رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المجري لبحث سبل تعزيز التعاون بين برلماني البلدين حيث تم الاتفاق على استئناف العلاقات والزيارات المتبادلة على مستوي اللجان البرلمانية ومجموعة الصداقة البرلمانية من الجانبين في ظل بدء انحسار جائحة كورونا وبما يعكس المستوي المتميز الذي وصلت له العلاقات المصرية المجرية.

وعلى صعيد العلاقات السياسية؛ التقي السفير أشرف الموافي بكل من السفير Laszlo Varadi نائب وزير الدولة للعلاقات مع دول الجنوب والسفير بيتر كيفيك مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية المجرية حيث تم تثمين مستوي التنسيق والتعاون السياسي بين البلدين بما يعكس عمق العلاقات التاريخية، والتأكيد على استمرار العمل على انتظام التشاور السياسي حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.