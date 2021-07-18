زوجها في الخارج وذهبت بمحض إرادتها.. مصادر تكذّب سيدة ادعت اغتصابها من شخصين

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كشفت مصادر أمنية حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن مقطع فيديو يتضمن استغاثة من إحدى السيدات لتعرضها للاغتصاب من قبل شخصين.

وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد الشخصين وضبطهما، وبمواجهتهما قرر أحدهما أنه اصطحب المذكورة إلى منزله بمحض إرادتها وتعاطيا المواد المخدرة وممارسة الأعمال المنافية للآداب، وذلك لاتفاق شقيقه على الزواج منها عقب إنهاء إجراءات الطلاق من زوجها.

وأضافت المصادر أن «ذلك رغبة منه في افتضاح أمرها لشقيقه لعدم زواجه منها لسوء سلوكها، وبمواجهة الثاني بأقوال شقيقه أيد ما جاء بأقواله، وقرر بأنه كان يرغب في الزواج منها ونفى قيامه بالاعتداء عليها».

وتابعت المصادر أن «الثاني أقر بقيامها بنشر فيديو الاستغاثة لعلم زوجها بسوء سلوكها ورغبتها في إثبات براءتها أمام زوجها الموجود في الخارج»، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.