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يخضع للعزل الذاتي.. بوريس جونسون يوجه رسالة للبريطانيين ()

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يخضع للعزل الذاتي.. بوريس جونسون يوجه رسالة للبريطانيين (فيديو) يخضع للعزل الذاتي.. بوريس جونسون يوجه رسالة للبريطانيين ()

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حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين على توخي الحذر، وقال إنه يجب عليهم عزل أنفسهم عندما يطلب منهم ذلك، تزامنا مع رفع قيود كوفيد-19 في إنجلترا اعتبارا من الإثنين.

وقال جونسون الذي أعلن خضوعه للعزل الذاتي في وقت سابق من يوم الأحد في تسجيل مصور: «من فضلكم، من فضلكم، من فضلكم، توخوا الحذر!».

وتابع: «تقدموا غدا إلى الخطوة التالية مع التحلي بالحكمة والاحترام اللازمين لغيركم، وللمخاطر التي لا يزال المرض يمثلها».

وتابع: «قبل كل شيء، من فضلكم، من فضلكم، من فضلكم، عندما يطلب منكم الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورنا.. من فضلكم، أقدموا على ذلك».

وتزامن ذلك مع إعراب عدد من خبراء الطب والفيروسات عن تحفظهم على إلغاء إجراءات الحجر في خطوة سابقة لأوانها مع زيادة الإصابات بشكل ملفت.


وأظهرت بيانات حكومية بريطانية الأحد تسجيل 48161 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» و25 وفاة بين مرضى ثبتت إصابتهم قبل 28 يوما.

وأشارت البيانات إلى أن «الرقمين أقل بشكل طفيف عن أمس السبت، إذ تم تسجيل 54674 إصابة و41 وفاة».

وبلغ إجمالي الإصابات في بريطانيا أكثر من 5 ملايين و281 ألفا، والوفيات 182593 حالة، حيث تحتل المرتبة الأولى في حصيلة وفيات كورونا على مستوى أوروبا.

المصرى اليوم

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