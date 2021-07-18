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الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين ساحات المسجد الأقصى

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الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين ساحات المسجد الأقصى الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين ساحات المسجد الأقصى

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أدانت الرئاسة الفلسطينية، التصعيد الإسرائيلي الخطير باقتحام المستوطنين الإسرائيليين ساحات المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال، وإغلاق البلدة القديمة أمام المواطنين الفلسطينيين.

واعتبرت السلطة الفلسطينية الانتهاكات الإسرائيلية بأنها تمثل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار، واستفزازاً لمشاعر الفلسطينيين، محملة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد.

وأكدت أن الاستفزازات الإسرائيلية، تشكل تحدياً للمطالب الأمريكية التي دعت للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس،

وكان قد دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات، التي تستفز مشاعر المسلمين وتمثل تهديدا للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم وتجاوز للبروتوكولات المعمول بها في المسجد منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967.

المصرى اليوم

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