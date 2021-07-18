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زاخاروفا: اتصالاتنا مع «طالبان» تحول الحوار الأفغاني- الأفغاني إلى واقع

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زاخاروفا: اتصالاتنا مع «طالبان» تحول الحوار الأفغاني- الأفغاني إلى واقع زاخاروفا: اتصالاتنا مع «طالبان» تحول الحوار الأفغاني- الأفغاني إلى واقع

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن: «اتصالات موسكو مع حركة «طالبان» تعني تحويل قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الحوار الأفغاني-الأفغاني إلى واقع».
وأضافت زاخاروفا- في تصريحات صحفية نقلتها قناة « اليوم» اليوم الأحد أنه: «كون حركة طالبان منظمة محظورة في روسيا وتمسك موسكو بمحاربة الإرهاب ورفضها أي أنشطة إرهابية، بما فيها أنشطة حركة طالبان، إلا أن للحركة المذكورة صفة واحدة مهمة وهي أن»طالبان«تعد جزءا من الحوار الأفغاني-الأفغاني، الذي دعا مجلس الأمن الدولي، في العام الماضي، جميع بلدان العالم إلى تشجيعه».
وتابعت: «نقوم بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، لقد دعمناه كدولة وها نحن نترجمها إلى ممارسة عملية».

المصرى اليوم

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