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استخدمت السلطات السعودية تقنية النانو في تطهير المشاعر المقدسة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمشاعر الأخرى، بواسطة التحفيز الضوئي لثاني أكسيد التيتانيوم المنشط في الأشعة فوق البنفسجية لقتل الميكروبات وإزالة الروائح والمواد العضوية العالقة ومنع تراكم الأتربة على أسطح دورات المياه وأماكن التجمعات قد تصل إلى عدد من السنوات.

وأجرى معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة وفقا لما نشره موقع «سبق» دراسة حول جدوى مكافحة التلوث الميكروبي في أسطح مرافق المسجد الحرام بالاستفادة من تقنية النانو (مواد النانو) في التطهير الذاتي والمستمر لأسطح المرافق.

وتبدأ عملية التطهير من خلال طلاء مادة ثاني أكسيد التيتانيوم النانوية للحد من التلوث ونقل العدوى من دورات مياه بساحات المسجد الحرام، حيث تم استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم .

وخلصت الدراسة إلى أن تقنية النانو لثاني أكسيد التيتانيوم لها تأثير كبير في تعقيم أسطح دورات المياه ضد البكتريا على المدى البعيد من طلاء المادة للمواقع المعالجة، وقد ثبت مدى مقاومتها وثباتها لإجراءات أعمال النظافة اليومية، وأوصت الدراسة باستخدام تقنية النانو كمطهر لأسطح دورات المياه على المدى البعيد وبقية أسطح المرافق الأخرى كالجدران وكسوة الكعبة والفرش والحاويات.