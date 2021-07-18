إسرائيل: إيران تخطط لأعمال إرهابية في جميع أنحاء العالم

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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الأحد، إن إيران تواصل التخطيط لأعمال إرهابية في جميع أنحاء العالم.

وكان لابيد هاجم في يونيو الماضي، انتخاب إبراهيم رئيسي، رئيسا لإيران، خلفا لحسن روحاني، حيث قال حينها وزير الخارجية الإسرائيلي إن «الرئيس الإيراني الجديد متطرف ويتحمل المسؤولية عن مقتل آلاف الإيرانيين».

وفي هجوم شديد عقب الإعلان رسميا عن فوز «رئيسي» أكد لابيد، أن الرئيس الإيراني الجديد يؤيد طموحات طهران النووية ودعمها للإرهاب العالمي.

وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي من أن انتخاب «رئيسي» يتطلب التصميم على وقف برنامح طهران النووي بشكل فوري.