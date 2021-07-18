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«كل ما نطلبه الدعاء لها في الأيام المُفترجه»..شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطوراتها الصحية

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«كل ما نطلبه الدعاء لها في الأيام المُفترجه»..شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطوراتها الصحية «كل ما نطلبه الدعاء لها في الأيام المُفترجه»..شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطوراتها الصحية

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كشف الفنان وائل عبدالعزيز، اليوم الأحد، عن أخر التطورات الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد إجراءها عملية جراحية شديدة الخطورة، مشيرا إلى أن حالتها الصحية مازالت غير مستقرة حتى الآن.

وقال وائل عبدالعزيز عبر «فيسبوك»:«ارجوا من السادة الصحافيين احترام واستيعاب قلقنا وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش على لسنا ولما نطمن وتستقر الحالة هنطمن الناس عليها وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجه دي».

وكان الفنان أحمد العوضي أعلن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها».

المصرى اليوم

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