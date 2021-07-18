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آخرهم محمد صلاح في واتفورد.. ليفربول يحتفل بـ«رباعياته» في الدوري الإنجليزي ..

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احتفل نادي ليفربول بكل سوبر هاتريك سجله لاعبو الفريق في الدوري الإنجليزي وآخرهم رباعية الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق في شباك نادي واتفورد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع قال فيه: «صباح الخير يا ريدز.. قررنا أن نستمتع معكم بكل سوبر هاتريك سجلناه في الدوري الإنجليزي الممتاز وآخرهم رباعية الملك في شباك واتفورد».

وسجل النجم محمد صلاح رباعية في شباك واتفورد، خلال مباراة جمعت الفريقين في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي في موسم 2017-2018.

جدير بالذكر أن محمد صلاح في ذلك الموسم، نجح في التتويج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفا.

محمد صلاح مع جائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي حيث أصبح الهداف التاريخي للدوري بنسخته الجديدة برصيد 32 هدفا - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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