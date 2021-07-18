لجنة مكافحة كورونا: حالة دلال عبد العزيز في حاجة لدعاء الصالحين

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كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، آخر تطورات حالة الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلا: «الفنانة في حاجة إلى دعوات جميع المشاهدين والصالحين، لأنها ما زالت في حاجة إلى التنفس الصناعي حتى هذه اللحظة، والحالة مستقرة بالأجهزة».

وتابع «النادي»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن كورونا تركت آثارا تليفية على نسيج الرئة، وهذا يؤدي إلى الاحتياج إلى الأوكسجين من خلال أجهزة التنفس، وهذا الأمر قد يحتاج إلى وقت بسيط أو لفترة طويلة.

ولفت إلى أن هناك 10 حالات من كل 100 حالة تصاب بكورونا، يعانون من متلازمة ما بعد كورونا، لافتَا إلى أن حالة «عبدالعزيز»، في حاجة إلى الدعاء ومدة أطول للتماثل للشفاء.