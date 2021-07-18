أفغانستان وباكستان.. علاقات متوترة على الحدود وبالسفارات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استدعت أفغانستان سفيرها ودبلوماسيين كبارا آخرين في باكستان إثر اختطاف ابنة ممثلها في إسلام آباد، وفق ما أعلنته الخارجية الأفغانية.

والسبت، قالت الحكومة الأفغانية إن ابنة سفيرها لدى باكستان تعرضت للخطف لفترة وجيزة ولسوء المعاملة من مجهولين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان السبت، إن ابنة السفير «سلسلة على خيل» كانت في طريقها إلى منزلها عندما احتجزت لعدة ساعات وتعرضت «لتعذيب شديد»، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل عن خطفها في إسلام آباد.

والأحد، قالت الوزارة في بيان جديد، إنها استدعت سفيرها ودبلوماسيين كبارا آخرين في إسلام آباد حيث ما دامت التهديدات التي تطاول أمن هؤلاء ماثلة في إشارة إلى حادثة ابنة السفير.

وأطلق الخاطفون سراحها، وتخضع الابنة سلسلة على خيل للرعاية الطبية في المستشفى«، داعية إلى إجراء تحقيق وحماية للدبلوماسيين الأفغان.

وأعلنت باكستان من جهتها تعزيز أمن السفير والبدء بتحقيق للعثور على منفذي عملية الخطف.

وعلى الأرض، أعلنت الشرطة الأفغانية، الجمعة، عن عملية عسكرية لاستعادة معبر حدودي مع باكستان من حركة طالبان.

وقالت الشرطة إن القوات الأفغانية اشتبكت مع مسلحي طالبان بعدما شنت عملية لاستعادة السيطرة على معبر «سبين بولداك» الحدودي.

وكانت الحركة قد سيطرت على المعبر في وقت سابق هذا الأسبوع، في إطار هجوم واسع شنه مسلحيها في مطلع مايو/أيار مع بدء خروج القوات الأمريكية من أفغانستان.

ويُعد المركز الحدودي أحد أهم المعابر من الناحية الاستراتيجية بالنسبة إلى طالبان إذ يمكن الوصول عبره مباشرة إلى إقليم بلوشستان الباكستاني حيث تتمركز قيادة طالبان منذ عقود وينتشر عدد غير معروف من المسلحين الاحتياطيين الذين يُرسلون إلى أفغانستان للقتال.

باتت أفغانستان بمثابة ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية، حيث تحاول كل من حركة «طالبان» وشبكة «حقاني» وتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، فرض واقع جديد في أفغانستان، خاصة بعد بدء الانسحاب الأمريكي.

الأمر لا يقتصر على التنظيمات الإرهابية فهناك دول تبحث عن موضع قدم في أفغانستان، في مقدمتها تركيا التي تبحث عن دور أكبر في العاصمة كابول، خاصة بعد الاتفاق مع الجانب الأميركي على تأمين أنقرة مطار كابول، وفقا لما أوردته قناة «مداد نيوز».

المراقبون يرون أنه ينبغي التصدي للتنظيمات المتطرفة في أفغانستان ،وتجفيف منابع تمويل تلك التنظيمات، وإيجاد تعاون دولي في مراقبة وتعقب الأصول المالية لهم، وتعزيز التعاون الاستخبارتي والحرب الإلكترونية من أجل تعطيل دعاية التنظيمات الإرهابية، وتقويض مساعيها لتجنيد المزيد من الشباب، وتوفير الدعم للأجهزة الأمنية والاستخباراتية في أفغانستان.