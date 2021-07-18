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استشاري يكشف عن الحل الأمثل لفشل عملية تكميم المعدة

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استشاري يكشف عن الحل الأمثل لفشل عملية تكميم المعدة استشاري يكشف عن الحل الأمثل لفشل عملية تكميم المعدة

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تكميم المعدة أو حزام المعدة عندما تفشل، فالحل المثالي هو تحويل لعملية تحويل المسار للوصول إلى الوزن المثالي، خاصة إذا كان المريض محب للسكريات، خلاف أن هذه العملية تؤدي إلى القضاء على السكر.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مريض السمنة بعد إجراء عملية تحويل المسار يستطيع أن يتناول ما يشاء بدون زيادة الوزن، خاصة أن الطعام لا يمتص بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى ضرورة الاستعانة بالتكنولوجي المتخصص عند إجراء العملية للمرة الثانية للقضاء على أي فرصة للتسريب أو النزيف.

ولفت إلى أن مريض السمنة يستطيع العيش العمر كله بشكل صحي، حال إجراء العملية بشكل صحيح مع الفريق والطبيب المختص.

المصرى اليوم

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