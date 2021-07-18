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«الغرف التجارية»: لدينا عدد كبير من الصيادلة يفوق حاجة الدولة

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«الغرف التجارية»: لدينا عدد كبير من الصيادلة يفوق حاجة الدولة «الغرف التجارية»: لدينا عدد كبير من الصيادلة يفوق حاجة الدولة

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قال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إننا لدينا عدد كبير من الصيادلة يفوق حاجة الدولة، مشيرًا إلى أن هناك عقبات ومشاكل حدثت خلال الفترة الماضية بسبب ازدياد العدد الرهيب من خريجي الصيدلة، منوهًا بأن تأخر معالجة الأمر رغم مناقشته في مجلس النواب وتوصياته ووزارة الصحة لوجود اكتفاء ذاتي من أعداد الصيادلة في الدولة.

وأضاف “بدوي”، خلال لقائه مع الإعلامي مدحت الوكيل، في برنامج «القاهرة وناسها»، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن أسباب وجود دخلاء على مهنة الصيدلية يتمثل في السماح للصيدلي الحكومي بفتح صيدليتين، وهذا الأمر لم يكن موجودًا في السابق.

وأوضح سكرتير شعبة الصيادلة باتحاد الغرف التجارية، أن هناك أعدادًا مهولة جدًا من الصيادلة بشكل يفوق احتياجات سوق العمل، مطالباً بتقليل عدد خريجي الصيادلة كل عام بشكل فعلي، مشيرًا إلى أن هناك عزوفًا من قبل الصيادلة في العمل من الصيدليات، معقبًا: «الصيدلي يريد العمل في شركة أدوية أو السفر أو العمل في ، رغم أن الصيدليات تعطي مرتبات جيدة للغاية خلال الفترة الحالية».

المصرى اليوم

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