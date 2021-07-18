يحوي 5 أطنان طرشي فاسد.. غلق معمل مخلل مخالف للاشتراطات الصحية في القناطر الخيرية

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نفذ فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية بإشراف الدكتورة ألفت عبدالرؤوف، مدير عام الطب الوقائي، بالاشتراك مع مكتب المراقبة التموينية بالقناطر الخيرية، حملة للمرورعلى مخزن ومعملي طرشي بمدينة القناطر الخيرية، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومراقبتها وضبط المخالفين المتلاعبين.

اسفرت الحملة عن ضبط ٥ طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 13 برميل ليمون مخلل و13 برميل خيار مخلل وو12 برميل فلفل و12 برميل مشكل، وتبين للجنة أن جميعها غير محتفظة بخواصها الطبيعية.

وتبين لأعضاء اللجنة أن المكان مرخص، ولكن وجد به نقصًا شديدًا في الاشتراطات الصحية، حيث تبين وجود مواسير صرف صحي وحمام يفتح مباشرة على صالة الإنتاج وغرفة تفتيش، ما يشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، وتحررت المحاضر اللازمة لجميع المخالفات الصحية.

واوصت اللجنة التي ضمت كلا من سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية ومحمد عبدالمعطي ومحمد صبحى مراقبي الأغذية بالمديرية بغلق المنشأة لحين تلافي السلبيات وعرض محاضر الضبط على النيابة العامة للنظر والتصرف كما تم تحرير محاضر جنحة للمخالفات الموجودة.

معمل مخللات مخالف للاشتراطات الصحية

معمل مخللات مخالف للاشتراطات الصحية

معمل مخللات مخالف للاشتراطات الصحية