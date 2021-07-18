سلطان عمان يهاتف ولي العهد السعودي

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تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، الأحد، من سلطان عمان هيثم بن طارق، مهنئا إياه بحلول عيد الأضحى المبارك.

وعبر بن طارق خلال الاتصال، عن "الشكر والتقدير لولي العهد السعودي، على ما وجده من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارته الأخيرة للمملكة".

من جهته، قدم الأمير محمد بن سلمان، الشكر لسلطان عمان على مشاعره الأخوية النبيلة، متبادلا معه التهنئة بحلول العيد.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، أن الزيارة الأخيرة لسلطان عمان، شهدت اليوم الأحد، التوقيع على إنشاء "مجلس تنسيق سعودي عماني"، حضره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتأتي زيارة بن طارق إلى السعودية كأول رحلة رسمية خارجية يقوم بها منذ اعتلاء العرش في العام الماضي.

يذكر أن السلطان واجه في الآونة الأخيرة أكبر تحد يجابهه عندما خرجت مظاهرات للاحتجاج على البطالة في السلطنة التي ترزح تحت أعباء ديون كبيرة وتعمل على تطبيق إصلاحات واسعة وإجراءات تقشف.