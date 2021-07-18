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بـ «إيجيبتو جمباري»..شاهد كيف استقبل اليابانيون منتخب للجودو بأولمبياد طوكيو ()

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بـ «إيجيبتو جمباري»..شاهد كيف استقبل اليابانيون منتخب مصر للجودو بأولمبياد طوكيو (فيديو) بـ «إيجيبتو جمباري»..شاهد كيف استقبل اليابانيون منتخب للجودو بأولمبياد طوكيو ()

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استقبل اليابانيون منتخب للجودو، المشارك في أولمبياد طوكيو بترحاب شديد ورسائل دعم من أجل تحقيق فوز مستحق، بترديدهم كلمة إيجيبتو جماري، والتي تعني باليابانية «تحيا مصر».

وتعبيرا عن مدى تقديرهم لمصر وللمنتخب، قامت مدينة تينري اليابانية، بنشر ملئ بمشاعر الدعم والتشجيع لمصر، رسالة تشجيع دافئة من طلاب وأطفال فريق الجودو بجامعة تينري، والذين تعاونوا مع اللاعبين المصريين وبذلوا جهودًا كثيرة معهم كمنافس .

وقام أفراد مدينة تينري، برفع لافتات مكتوب عليها باللغات العربية واليابانية والإنجليزية «تحيا مصر»، فضلا عن رسالة من عمدة مدينة تينري كين ناميكاوا.

تنطلق فعاليات أولمبياد طوكيو 2021 في العاصمة اليابانية خلال الشهر الحالي بعد تأخير لمدة عام حيث كان من المقرر اقامتها في 2020 ولكن انتشار تسبب في تأجيلها لتقام هذا العام.

الألعاب الأولمبية حديثاً هي ألعاب رياضية دولية تقام خلالها مسابقات متعددة رياضية ويشارك فيها رياضيون من كافة الجنسيات ومناطق العالم.

وتعتبر الألعاب الأولمبية «الاولمبياد» هي أهم حدث رياضي في العصر الحديث يشارك فيه أكثر من 200 دولة برياضات متنوعة ينافس فيها الانسان نفسه ويلعب اللاعبون أمام بعضهم البعض أو ينافس الزمن في بعض الألعاب الرياضية كالعدو حيث أن التوقيت هو المنافس الحقيقي.

و أصبحت الألعاب الأولمبية واحدة من أكبر الأحداث الرياضية ويتابعها ملايين المشجعين من كافة بقاع الأرض.

وتتميز الألعاب الأولمبية بطبيعة خاصة من حيث عدد اللاعبين المشاركين وشكل المنافسات.

وتقام الأولمبياد حالياً كل أربع سنوات ويتنافس على تنظيمها العديد من الدول خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

من المقرر أن تنطلق فعاليات أوليمبياد طوكيو 2021 بالعاصمة اليابانية خلال الشهر الحالي في الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس «الشهر المقبل».

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وكذلك بين الدول الأفريقية، حيث تتوجه البعثة المصرية إلى طوكيو بـ 134 لاعبا ولاعبة، بينما كانت أكبر بعثة للفراعنة سابقاً في أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016 والتى شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

المصرى اليوم

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