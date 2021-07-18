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محافظ المنوفية يستقبل طالبة تعاني مرضًا نادرًا ويوجه بصرف مساعدة مالية لها

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محافظ المنوفية يستقبل طالبة تعاني مرضًا نادرًا ويوجه بصرف مساعدة مالية لها محافظ المنوفية يستقبل طالبة تعاني مرضًا نادرًا ويوجه بصرف مساعدة مالية لها

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التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه، اليوم الأحد، إحدى الحالات الإنسانية بناحية حي غرب شبين الكوم والتي تبلغ من العمر 17 عاما ، وتدرس بالفرقة الأولى بكلية الآداب جامعة المنوفية، والتي تعانى من مرض نادر عجز الأطباء عن تشخيصه والوصول إلى علاج له ، جاء ذلك استجابة لها عقب إستغاثتها عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

استمع محافظ المنوفية من والدى الفتاة عن الحالة الصحية لإبنتهما والتي تعانى من هذا المرض النادر منذ عامها الأول في الحياة والذى أثر على حياتها، وعلى الفور قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة تساعدها على تحمل نفقات علاجها مع دراسة إمكانية توفير كرسي متحرك كهربائي يساعدها على الحركة ، كما وجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها و إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة ، مؤكدا على متابعته الشخصية لحالة الفتاة حتى تتماثل الشفاء ، كما كلف المحافظ مندوب من إدارة العلاقات العامة بتوفير سيارة لنقلها إلى منزلها.

وأكد محافظ المنوفية علي أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم ، مؤكداً علي حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم المساعدة والدعم لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.

المصرى اليوم

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