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في 24 ساعة .. مصرع شخصين وإصابة 27 بحادثي سير على صحراوي المنيا

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في 24 ساعة .. مصرع شخصين وإصابة 27 بحادثي سير على صحراوي المنيا في 24 ساعة .. مصرع شخصين وإصابة 27 بحادثي سير على صحراوي المنيا

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أُصيب 6 أشخاص، الأحد، إثر استقلالهم سيارة ربع نقل وانقلابها على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، بمركز أبوقرقاص، جنوب المحافظة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه جاء بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وأنه أسفر عن إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى العام بواسطة سيارات الإسعاف.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

ولقي شخصان مصرعهما أمس السبت وأصيب 21 آخرين، في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوفاة شخصين وإصابة 21 آخرين إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة عند مدخل مدينة ملوي بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مصنع السكر.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفي وتبين أن الإصابات تنوعت ما بين كسور مضاعفة وسحجات وكدمات وارتجاج بالجمجمة وتم تحويل 6 حالات إلى مستشفى المنيا الجامعى نظراً لخطورة حالتهم.

وتم نقل الجثث إلى مستشفى ملوي العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

المصرى اليوم

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