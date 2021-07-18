خالد مرتجي: الأهلي سبب سعادة الشعب المصري

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تحدث خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن تتويج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

وقال مرتجي: «يارب دايما الأهلي يكون هو السبب إن الشعب المصري يكون مبسوط».

وتابع: «الأهلي مش جديد عليه إلى بيحصل، انك تبقى رقم 1 ده أساس النادي الأهلي وترفع اسم مصر ودايمًا في الريادة».

وواصل مرتجي: «ربنا يبارك في الأهلي ونسره وجمهوره، كل إلى اقدر اقوله ان معانا لعيبة رجالة وجهاز فني على أعلى مستوى».

واختتم: «اقسم بالله من قبل ما نروح المباراة وانا قايل هنكسب 3».