الأهلي يشكر المغرب بعد التتويج بالعاشرة

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عبَر خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي عن سعادته البالغة بتتويج المارد الأحمر باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا عقب فوز الفريق على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة على ملعب مركب محمد الخامس.

وأضاف الدرندلي في تصريحات رسمية: الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي دوري أبطال إفريقيا، وشرَفَ الكرة المصرية، وراضِ عن آداء اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، وأتوجه لهم بالشكر على ما قدموه طوال مشوار البطولة وليس للمباراة النهائية فقط.

واختتم الدرندلي: أتوجه بالشكر إلى الشعب المغربي، على مساندتهم للنادي الأهلي منذ وصول الفريق واستقباله الرائع قبل وبعد المباراة.