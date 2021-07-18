موعد انطلاق اولمبياد طوكيو 2021 .. والقنوات الناقلة

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تنطلق فعاليات أولمبياد طوكيو 2021 في العاصمة اليابانية خلال الشهر الحالي بعد تأخير لمدة عام حيث كان من المقرر اقامتها في 2020 ولكن انتشار فيروس كورونا تسبب في تأجيلها لتقام هذا العام.

الألعاب الأولمبية حديثاً هي ألعاب رياضية دولية تقام خلالها مسابقات متعددة رياضية ويشارك فيها رياضيون من كافة الجنسيات ومناطق العالم.

وتعتبر الألعاب الأولمبية «الاولمبياد» هي أهم حدث رياضي في العصر الحديث يشارك فيه أكثر من 200 دولة برياضات متنوعة ينافس فيها الانسان نفسه ويلعب اللاعبون أمام بعضهم البعض أو ينافس الزمن في بعض الألعاب الرياضية كالعدو حيث أن التوقيت هو المنافس الحقيقي.

و أصبحت الألعاب الأولمبية واحدة من أكبر الأحداث الرياضية ويتابعها ملايين المشجعين من كافة بقاع الأرض.

وتتميز الألعاب الأولمبية بطبيعة خاصة من حيث عدد اللاعبين المشاركين وشكل المنافسات.

وتقام الأولمبياد حالياً كل أربع سنوات ويتنافس على تنظيمها العديد من الدول خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

بزغت فكرة الاولمبياد الحديثة من الألعاب الأولمبية القديمة التي تعقد في مدينة أولمبيا في اليونان في القرن الثامن قبل الميلاد واستمرت حتى القرن الرابع الميلادي.

قام الفرنسي البارون بيير دي كوبرتان بانشاء اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) في عام 1894 عبر الكونجرس الأولمبي، هذه اللجنة التي نظمت أول دورة ألعاب أولمبية حديثة في أثينا عام 1896، واللجنة الأولمبية الدولية هي الهيئة الإدارية للحركة الأولمبية، ويحدد الميثاق الأولمبي هيكلتها وسلطتها.

اللجنة الأولمبية المصرية هي هيئة رياضية أولمبية غير هادفة للربح أنشأت عام 1910 وانضمت للجنة الأولمبية الدولية في نفس العام.

اللجنة الأولمبية المصرية هي الجهة المسئولة عن إعداد اللاعبين ومشاركتهم في الدورات والبطولات العالمية الإقليمية والقارية التالية:

دورات الألعاب الأولمبية الصيفية - دورات الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب - دورات ألعاب البحر المتوسط - دورات الألعاب العربية - دورات الألعاب الإفريقية - دورات ألعاب التضامن الإسلامي - دورات ألعاب الفرنكوفون.

كذلك تعتبر اللجنة الأولمبية المصرية الجهة الإدارية للاتحادات الرياضية الوطنية التي تمارس ألعاب رياضية مدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية.

من المقرر أن تنطلق فعاليات أوليمبياد طوكيو 2021 بالعاصمة اليابانية خلال الشهر الحالي في الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس «الشهر المقبل».

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وكذلك بين الدول الأفريقية، حيث تتوجه البعثة المصرية إلى طوكيو بـ 134 لاعبا ولاعبة، بينما كانت أكبر بعثة للفراعنة سابقاً في أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016 والتى شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

وسيتم نقل فعاليات أوليمبياد طوكيو 2021 بما فيها مباريات منتخب مصر لكرة القدم تليفزيونياً عبر شبكة قنوات بين سبورت في بث مباشر.