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بيلاروسيا تتصدر منافسات السلاح للتتابع المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث

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بيلاروسيا تتصدر منافسات السلاح للتتابع المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث بيلاروسيا تتصدر منافسات السلاح للتتابع المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث

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تصدر منتخب بيلاروسيا منافسات السلاح بنهائي التتابع المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

وجاء زوجي منتخب بيلاروسيا أولاديسلاو بيرازافيك وإتسينا كاتسيارينا في المركز الأول برصيد 582 نقطة بينما جاء ثنائي إيجور جرومادسكي ويانا سولوفينا في المركز الثاني برصيد 564 نقطة، واحتل ثنائي الفريق الأول سلمى أيمن ومهند طارق المركز الثالث برصيد 543 نقطة.

واحتل ثنائي منتخب مصر الفريق الثاني مريم عامر ومحمد حسام المركز14 برصيد 518 نقطة.

وتقام بعد قليل منافسات الفروسية ويختتم اليوم بمنافسات الليزر رن وتسليم الميداليات للفائزين.

الجدير بالذكر أن حقق الوطني للناشات والذي يضم سلمي أيمن أميرة قنديل وملك خالد الجمعة الماضية فضية الفرق، بينما حقق أمس منتخب الناشئين الذي يضم أحمد الجندي، نور الدين كريم، مهند طارق برونزية الفرق وحصد أحمد الجندي ذهبية منافسات الفردي.

ويشارك في البطولة 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.
ويدير البطولة الدكتور شادي عبدالعزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبدالرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق النويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن طبيب العلاج الطبيعي ودكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومى.

المصرى اليوم

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