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العسال: شيكابالا سيظل أسطورة وعقدة للحاقدين والمتربصين

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العسال: شيكابالا سيظل أسطورة الزمالك وعقدة للحاقدين والمتربصين العسال: شيكابالا سيظل أسطورة وعقدة للحاقدين والمتربصين

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رفض المستشار محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي الحرب الشرسة والتنمر الذي يمارسه جمهور الأهلي على محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول بنادي الزمالك.

وقال العسال في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم«: شيكابالا سيظل رمز المهارة وأسطورة حقيقية لكرة القدم فى الوطن العربى وستبقى أهدافه العالمية فى الذاكرة لا تنسى لتكون وساما لكل محب ووبالا على الحاقدين والكارهين وسيظل شيكابالا هو العقدة التي تطارد الكارهين والمتربصين.

وطالب العسال شيكابالا بعدم الالتفات إلى الوراء وعدم الحزن على تصرفات قلة غير مسؤولة من الجماهير لاسيما وأن هذه هي ضريبة النجومية.

وأكد العسال أن الايام المقبلة ستشهد مفاجآت بالجملة للجميع.

المصرى اليوم

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