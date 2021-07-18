اختلفا على مصروفات العيد..زوجه تقتل زوجها طعنًا بسكين المطبخ بقرية طنط

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أنهت زوجة حياة زوجها المحاسب، بعد ان طعنته طعنة قاتلة بسكين المطبخ، بعد مشادة بينهما تحولت إلى مشاجرة، قرية طنط الجزيرة دائرة مركز شرطة طوخ.

شهدت قرية طنط الجزيرة دائرة مركز شرطة طوخ، حادثا مأساويا حيث طعنت ربة منزل زوجها بالسكين إثر مشاجرة بينهما في المطبخ، بسبب الخلاف على مصروفات العيد، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام والقي القبض على الزوجة والسلاح المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة طوخ بلاغا بوفاة محاسب بقرية طنط الجزيرة، دائرة المركز إثر طعنه نافذة تسببت فيها زوجتة إثر مشادة بينهما.

تم اخطار مديرية امن القليوبية فانتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن المتوفي يدعى «م ا ع» محاسب، به طعنه نافذه بالصدر، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وتدعى «ر س» ربة منزل، ونشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على مصروفات العيد أثناء وقوفهما في مطبخ شقتهما فامسكت الزوجة بالسكين وطعنته في صدرة سقط بعدها على الأرض غارقا في دماءه ولفظ أنفاسة في الحال.

وتوصلت التحريات أن المتهمه والمجني عليه متزوجان منذ 4 سنوات ولديهما طفلان 4 سنوات وعام ونصف، وتم نقل الجثة للمستشفى والقى القبض على الزوجة والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.