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يخوض تدريبه غدًا في العاشرة والنصف صباحًا

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الزمالك يخوض تدريبه غدًا في العاشرة والنصف صباحًا يخوض تدريبه غدًا في العاشرة والنصف صباحًا

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض اللاعبين تدريب الغد الإثنين في العاشرة والنصف صباحا بملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة، بدلا من خوضه في الخامسة مساءً.

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى غد الإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

المصرى اليوم

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