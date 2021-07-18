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طبيب يكشف موقف إصابتي شيكابالا وروقا

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طبيب الزمالك يكشف موقف إصابتي شيكابالا وروقا طبيب يكشف موقف إصابتي شيكابالا وروقا

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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي عن شكوى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق من آلام في العضلة الأمامية، موضحا أن الجهاز الطبي فضل عدم استكماله التدريب مساء اليوم الأحد حيث خضع لتدريبات علاجية.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق يشكو من آلام في وتر صابونة الركبة ولم يستكمل المران، حيث خضع لجلسة علاجية.

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى غد الإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

المصرى اليوم

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