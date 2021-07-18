★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خفيفة بالكرة خلال المران مساء اليوم الأحد على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى غد الإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.