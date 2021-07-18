صحة الشرقية تناقش العقود الخاصة بشركات الأمن والنظافة بمنافذ تقديم الخدمة

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية ، لمناقشة العقود الخاصة بشركات الأمن والنظافة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وذلك مساء اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام المديرية، بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية، ونائب مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة الرعاية الأساسية، ومدير إدارة التموين الطبي بالمديرية.

تناول الإجتماع مناقشة احتياجات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، والمراكز الطبية بمحافظة الشرقية من أفراد الأمن والنظافة، ومراجعة العقود الخاصة بالشركة الحالية، والوقوف علي مدي التزام الشركة من البنود المتفق عليها ببنود التعاقد، والمخصصات المالية لبند الأمن والنظافة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية.

كما تم مناقشة تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية ببعض منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتطوير وحدة طب الأسرة بقرية الغار التابعة للزقازيق، وكذلك مناقشة منظومة الشراء الموحد، واحتياجات المستشفيات من أعمال التطوير والصيانة الخاصة بالمباني والأجهزة الطبية وغير الطبية بها.