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برفقته عدد من اللاعبين السعوديين المتأهلين إضافة إلى الأجهزة الطبية والإدارية.. "بن جلوي " يصل إلى طوكيو

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برفقته عدد من اللاعبين السعوديين المتأهلين إضافة إلى الأجهزة الطبية والإدارية..

وصل إلى العاصمة اليابانية طوكيو،اليوم الأحد، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية نائب رئيس وفد المملكة المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والثلاثين (طوكيو2020)، للوقوف على كافة تجهيزات وإعدادات المنتخبات السعودية قبل تدشين مشاركتها الأولمبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ورافق الأمير فهد بن جلوي في الوصول اليوم، لاعب السعودي للجودو سليمان حماد (73 كجم)، وزميلته تهاني القحطاني (78 كجم)، ولاعبا المنتخب السعودي لرفع الأثقال محمود آل حميد (73 كجم) وسراج آل سليم (61 كجم)، إضافة لأعضاء الجهاز الطبي برئاسة الدكتور صالح الحارثي.

من جهة أخرى أدى المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 سنة حصة تدريبية اشتملت على عدد من الجمل التكتيكية والفنية والبدنية واختتمها المدير الفني سعد الشهري بمناورة على منتصف الملعب ركّز من خلالها على الجانب الدفاعي وخصوصاً في الكرات العرضية.

وأكد الأمير فهد بن جلوي عقب وصوله أن اللجنة الأولمبية وبالتنسيق مع الاتحادات الرياضية المشاركة قد اتمت إعدادها لهذا الحدث الكبير، كما تم إنهاء كافة الترتيبات من حيث السكن والمواصلات وأماكن التدريبات للاعبين واللاعبات المتأهلين للأولمبياد، متمنياً أن يحقق ممثلو المملكة النتائج المرجوة في هذه المشاركة.

برفقته عدد من اللاعبين السعوديين المتأهلين إضافة إلى الأجهزة الطبية والإدارية..

برفقته عدد من اللاعبين السعوديين المتأهلين إضافة إلى الأجهزة الطبية والإدارية..

برفقته عدد من اللاعبين السعوديين المتأهلين إضافة إلى الأجهزة الطبية والإدارية..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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