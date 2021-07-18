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العيادات عن بعد... خدمة يستفيد بها 26 ألف سعودي في جيزان

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العيادات عن بعد... خدمة يستفيد بها 26 ألف سعودي في جيزان العيادات عن بعد... خدمة يستفيد بها 26 ألف سعودي في جيزان

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قدمت المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بمنطقة جازان خدماتها من خلال العيادات- عن بعد- لـ «26657» مستفيدا خلال النصف الأول من العام 2021، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء (واس).

وتضمنت الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين العديد من التخصصات مثل الباطنية، وأمراض القلب، وأمراض الدم، والجراحة العامة، والعيون، والعظام، والمخ والأعصاب، وأمراض الجلدية، والمسالك البولية، والنساء والولادة، والغدد الصماء، وأمراض الجهاز الهضمي، إضافة إلى عيادة الأسنان، وعيادة مكافحة التدخين، وعيادات الاستشارات الدوائية، وعيادة التغذية، وغيرها من التخصصات العلاجية .

وأشارت صحة جيزان إلى أن العيادات -عن بعد- تاتي ضمن خدمات الرعاية الصحية عن بعد التي وفرتها وزارة الصحة مؤخراً، حيث أتاحت التواصل المباشر بين الأطباء ومرضاهم وتقديم الخدمة الطبية لهم عبر تطبيق «صحتي» بعد الحصول على موعد مسبق، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتقديم العلاج لهم وإيصاله إلى منازلهم من خلال خدمة البريد الدوائي .

المصرى اليوم

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