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في سهرة خاصة لأول أيام عيد الأضحى المبارك، يحلّ الفنان خالد النبوي ضيفًا على برنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، في الحادية عشرة مساءً.

ويتحدث «النبوي» خلال اللقاء عن أعماله الدرامية والسينمائية، ورأيه في التطورات التي شهدتها الساحة الفنية في السنوات الأخيرة، فضلا عن حديثه عن نجله الممثل الصاعد نور النبوي، وكواليس دخوله المجال الفني، ورأيه في موهبته وكيفية دعمه له. يبث اللقاء في أول أيام عيد الأضحى المبارك، الثلاثاء 20 يوليو، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة dmc.