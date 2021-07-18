الاتفاقيات الدولية التي وقعتها بريطانيا مع أثيوبيا بشأن نهر النيل.. تفاصيل

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كشفت وثائق أفرجت عنها السلطات البريطانية مؤخراً ونشرتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي «BBC» عن 6 اتفاقيات تخص منابع نهر النيل، مع دولة أثيوبيا وبعض الدول الأفريقية وإيطاليا أثناء فترة الاستعمار البريطاني والإيطالي لأفريقيا.

وجاءت هذه الاتفاقيات التي نشرتها «بي بي سي» على هذا النحو:

1- البروتوكول الإنجليزي- الإيطالي عام 1891

وفقاً لهذا البروتوكول اتفقت المملكة المتحدة وإيطاليا في 15 أبريل عام 1891 على ألا تنفذ الحكومة الإيطالية أية إنشاءات بغرض الري على نهر عطبرة، الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية، من شأنها أن تغير بشكل ملموس في معدل تدفق المياه إلى نهر النيل. كانت إيطاليا في هذا الوقت مستعمِرة للمنطقة.

2- اتفاقية أديس أبابا في عام 1902:

وقعت الحكومة البريطانية (نيابة عن مصر) اتفاقا مع حكومة الحبشة (إثيوبيا الآن) أقرت فيه الأخيرة بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من المملكة المتحدة والحكومة السودانية قبل البدء في أي أشغال قد تؤثر على تدفق النيل الأزرق أو نهر السوباط، وهو أحد روافد النيل الأبيض في السودان.

غير أنه رغم توقيعها، لم تصدق إثيوبيا على الاتفاق بشكل نهائي.

3 -اتفاق عام 1906 بين بريطانيا ودولة الكونغو المستقلة يوم 9 مايو 1906، والتزمت الكونغو، وفق الاتفاق، بعدم إقامة أية إنشاءات على نهر سميليكي، أحد روافد النيل، أو بالقرب منه قد تقلص حجم المياه المتدفقة إلى بحيرة ألبرت، إلا بالاتفاق مع الحكومة السودانية. وبحيرة ألبرت واحدة من منظومة البحيرات المتشابكة في أعالي النيل.

4- اتفاق 1925 بين لندن وروما، حيث تبادلت بريطانيا وإيطاليا مذكرات، أقرت بمقتضاها الحكومة الإيطالية بـ «الحقوق الهيدروليكية المسبقة» لمصر والسودان. واتفقت الدولتان على عدم إنشاء أي أشغال من المحتمل أن تغير تدفق مياه روافد النيل الإثيوبية.

وتأسس الاتفاق على اتفاقية ثلاثية أخرى مبرمة عام 1906، وأقرت بمقتضاها بريطانيا بأن مساحة كبيرة من إثيوبيا تقع ضمن نطاق نفوذ إيطاليا.

5- اتفاقية 7 مايو 1929، وهي أول اتفاقية رئيسة تتعلق باستخدام مياه النيل. واسمها هو«تبادل مذكرات بين حكومة جلالته في المملكة المتحدة والحكومة المصرية في ما يتعلق باستخدام مياه نهر النيل لأغراض الري».

وعندما وقعت بريطانيا هذه الاتفاقية، كانت تنوب عن كل الأراضي الواقعة تحت إدراتها في حوض النيل، وجاءت أهم نصوص هذه الاتفاقية:

تحديد «حقوق مصر المكتسبة» في المياه بـ 48 كيلومترا مكعبا، والسودان، 4 كليومترات مكعبة.

الحفاظ لمصر على التدفق الكامل للنيل خلال الموسم الذي يقع بين 20 يناير/كانون أول حتى 15 يوليو/تموز.

ضمان بألا تُنفذ أي أشغال على النهر أو أي من روافده من شأنها الجور على المصالح المصرية.

6- مذكرات 1959 البريطانية:

عندما أعلنت مصر في عام 1954 عزمها إنشاء السد العالي، دخلت الحكومتان المصرية والسودانية في مفاوضات بغية توقيع اتفاق جديد بشأن استخدام المياه. وبينما كانت المفاوضات مستمرة، أرسلت بريطانيا في أغسطس 1959، نيابة عن كينيا وأوغندا وتانجانيقا ( الجزء الأكبر من دولة تنزانيا الحالية) مذكرات إلى الجمهورية العربية المتحدة (مصر) والسودان وبلجيكا (التي كانت مسيطرة على الكونغو) وإثيوبيا بشأن مياه النيل. وتنص المذكرات على الاحتفاظ بحقوق المناطق الثلاث التي تمثلها بريطانيا في حالة إبرام اتفاق بين مصر والسودان.