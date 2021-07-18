أخبار عاجلة

في 6 أشهر.. 108 آلاف فحص مخبري وإشعاعي بمستشفى أحد المسارحة -
وزير فرنسي يؤكد ارتفاع سعر لقاحي "فايزر" و"موديرنا": عُدلت لمكافحة المتحورات -
موسم عنيزة للتمور يفتح أمام الشباب فرصاً تجارية -
التقديم متاح حتى (6) سبتمبر المقبل..الشروط الكاملة لتقدم الفتيات للالتحاق بكلية الشرطة -
حقيقة التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية العامة أثناء عملية التصحيح -
من بينها 1920 تجاوز سرعة.. شرطة المرور تضبط 4944 مخالفة خلال 24 ساعة -
أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب مهيمن يتأهل لنصف نهائي الغطس 3 أمتار منصة متحركة -
بينها سلع فاسدة ومجهولة المصدر.. شرطة التموين تضبط 1412 قضية متنوعة -
البرلمان يتدخل لوقف الفتنة بين الأهلي والزمالك: عواقب وخيمة وكارثية -
"السفير الصيني بالمملكة" يزور "قلعة مارد" ويطلع على المنطقة الأثرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الاتفاقيات الدولية التي وقعتها بريطانيا مع أثيوبيا بشأن نهر النيل.. تفاصيل

Print
الاتفاقيات الدولية التي وقعتها بريطانيا مع أثيوبيا بشأن نهر النيل.. تفاصيل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها بريطانيا مع أثيوبيا بشأن نهر النيل.. تفاصيل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وثائق أفرجت عنها السلطات البريطانية مؤخراً ونشرتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي «BBC» عن 6 اتفاقيات تخص منابع نهر النيل، مع دولة أثيوبيا وبعض الدول الأفريقية وإيطاليا أثناء فترة الاستعمار البريطاني والإيطالي لأفريقيا.

وجاءت هذه الاتفاقيات التي نشرتها «بي بي سي» على هذا النحو:

1- البروتوكول الإنجليزي- الإيطالي عام 1891

وفقاً لهذا البروتوكول اتفقت المملكة المتحدة وإيطاليا في 15 أبريل عام 1891 على ألا تنفذ الإيطالية أية إنشاءات بغرض الري على نهر عطبرة، الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية، من شأنها أن تغير بشكل ملموس في معدل تدفق المياه إلى نهر النيل. كانت إيطاليا في هذا الوقت مستعمِرة للمنطقة.

2- اتفاقية أديس أبابا في عام 1902:

وقعت الحكومة البريطانية (نيابة عن ) اتفاقا مع حكومة الحبشة (إثيوبيا الآن) أقرت فيه الأخيرة بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من المملكة المتحدة والحكومة السودانية قبل البدء في أي أشغال قد تؤثر على تدفق النيل الأزرق أو نهر السوباط، وهو أحد روافد النيل الأبيض في السودان.

غير أنه رغم توقيعها، لم تصدق إثيوبيا على الاتفاق بشكل نهائي.

3 -اتفاق عام 1906 بين بريطانيا ودولة الكونغو المستقلة يوم 9 مايو 1906، والتزمت الكونغو، وفق الاتفاق، بعدم إقامة أية إنشاءات على نهر سميليكي، أحد روافد النيل، أو بالقرب منه قد تقلص حجم المياه المتدفقة إلى بحيرة ألبرت، إلا بالاتفاق مع الحكومة السودانية. وبحيرة ألبرت واحدة من منظومة البحيرات المتشابكة في أعالي النيل.

4- اتفاق 1925 بين لندن وروما، حيث تبادلت بريطانيا وإيطاليا مذكرات، أقرت بمقتضاها الحكومة الإيطالية بـ «الحقوق الهيدروليكية المسبقة» لمصر والسودان. واتفقت الدولتان على عدم إنشاء أي أشغال من المحتمل أن تغير تدفق مياه روافد النيل الإثيوبية.

وتأسس الاتفاق على اتفاقية ثلاثية أخرى مبرمة عام 1906، وأقرت بمقتضاها بريطانيا بأن مساحة كبيرة من إثيوبيا تقع ضمن نطاق نفوذ إيطاليا.

5- اتفاقية 7 مايو 1929، وهي أول اتفاقية رئيسة تتعلق باستخدام مياه النيل. واسمها هو«تبادل مذكرات بين حكومة جلالته في المملكة المتحدة والحكومة المصرية في ما يتعلق باستخدام مياه نهر النيل لأغراض الري».

وعندما وقعت بريطانيا هذه الاتفاقية، كانت تنوب عن كل الأراضي الواقعة تحت إدراتها في حوض النيل، وجاءت أهم نصوص هذه الاتفاقية:

تحديد «حقوق مصر المكتسبة» في المياه بـ 48 كيلومترا مكعبا، والسودان، 4 كليومترات مكعبة.

الحفاظ لمصر على التدفق الكامل للنيل خلال الموسم الذي يقع بين 20 يناير/كانون أول حتى 15 يوليو/تموز.

ضمان بألا تُنفذ أي أشغال على النهر أو أي من روافده من شأنها الجور على المصالح المصرية.

6- مذكرات 1959 البريطانية:

عندما أعلنت مصر في عام 1954 عزمها إنشاء السد العالي، دخلت الحكومتان المصرية والسودانية في مفاوضات بغية توقيع اتفاق جديد بشأن استخدام المياه. وبينما كانت المفاوضات مستمرة، أرسلت بريطانيا في أغسطس 1959، نيابة عن كينيا وأوغندا وتانجانيقا ( الجزء الأكبر من دولة تنزانيا الحالية) مذكرات إلى الجمهورية العربية المتحدة (مصر) والسودان وبلجيكا (التي كانت مسيطرة على الكونغو) وإثيوبيا بشأن مياه النيل. وتنص المذكرات على الاحتفاظ بحقوق المناطق الثلاث التي تمثلها بريطانيا في حالة إبرام اتفاق بين مصر والسودان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نتائج مخيبة للامال للمصارعة المصرية فى الأوليمبياد

نتائج مخيبة للامال للمصارعة المصرية فى الأوليمبياد

القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة لمشروع «مستقبل مصر»‏

القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة لمشروع «مستقبل مصر»‏

وزير المالية: ماضون في تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات

وزير المالية: ماضون في تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات

المصري البورسعيدي يحسم موقف كريم العراقي من الانتقال للزمالك

المصري البورسعيدي يحسم موقف كريم العراقي من الانتقال للزمالك