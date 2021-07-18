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واصل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوضه تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي قبل تدريبات الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

ويعاني جمعة من إصابة، عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق.

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

كما انتظم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب نادي الترسانة، وذلك بعدما عاد اللاعب إلى القاهرة أمس قادما من بلاده بعد انتهاء فترة الإجازة.

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى غد الإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.