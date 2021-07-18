أخبار عاجلة

في 6 أشهر.. 108 آلاف فحص مخبري وإشعاعي بمستشفى أحد المسارحة -
وزير فرنسي يؤكد ارتفاع سعر لقاحي "فايزر" و"موديرنا": عُدلت لمكافحة المتحورات -
موسم عنيزة للتمور يفتح أمام الشباب فرصاً تجارية -
التقديم متاح حتى (6) سبتمبر المقبل..الشروط الكاملة لتقدم الفتيات للالتحاق بكلية الشرطة -
حقيقة التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية العامة أثناء عملية التصحيح -
من بينها 1920 تجاوز سرعة.. شرطة المرور تضبط 4944 مخالفة خلال 24 ساعة -
أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب مهيمن يتأهل لنصف نهائي الغطس 3 أمتار منصة متحركة -
بينها سلع فاسدة ومجهولة المصدر.. شرطة التموين تضبط 1412 قضية متنوعة -
البرلمان يتدخل لوقف الفتنة بين الأهلي والزمالك: عواقب وخيمة وكارثية -
"السفير الصيني بالمملكة" يزور "قلعة مارد" ويطلع على المنطقة الأثرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

مران اليوم: تدريبات بدنية وإطالات للاعبين

Print
مران الزمالك اليوم: تدريبات بدنية وإطالات للاعبين مران اليوم: تدريبات بدنية وإطالات للاعبين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبات بدنية وإطالات بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي قبل التوجه لنادي الترسانة لخوض التدريبات على ملعب الشواكيش مساء اليوم الأحد، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى غد الإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البرلمان يتدخل لوقف الفتنة بين الأهلي والزمالك: عواقب وخيمة وكارثية

البرلمان يتدخل لوقف الفتنة بين الأهلي والزمالك: عواقب وخيمة وكارثية

«الضرائب» تنظم ندوة في نادي الزمالك لنشر الوعي الضريبي بين الأعضاء والعاملين

«الضرائب» تنظم ندوة في نادي الزمالك لنشر الوعي الضريبي بين الأعضاء والعاملين

لاعب الزمالك يتوقع هبوط أسوان والإنتاج الحربي و دجلة للقسم الثاني

لاعب الزمالك يتوقع هبوط أسوان والإنتاج الحربي و دجلة للقسم الثاني

الزمالك يتهم عضو مجلس إدارة بالأهلي بالتفاوض مع «لوجستي» وقت تدريبه للزمالك

الزمالك يتهم عضو مجلس إدارة بالأهلي بالتفاوض مع «لوجستي» وقت تدريبه للزمالك