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أجريت منافسات بطولة المجمع السابع للتنس الأرضي للناشئين، التي أقيمت على ملاعب أندية الجونة والخمائل والمقاولون العرب وبلاتنيوم.

وشهدت منافسات البطولة تألق لاعبي الزمالك، وجاء في المركز الأول كل من: كريم تامر -سما ياسر «زوجي وفردي»- سعاد أحمد- مرام حاتم- جودي عبدالمعطي -سما على- ملك أكرم- معتز السمري- مليكه عبدالجواد.

وحصد المركز الثاني كل من: جودي أحمد- حمزه عصمت- مليكة عبدالجواد- آدم يسري- مريم شادي- كنزي يسري- آيلما عبدالجواد- هنا أسامة.

وجاء كريم تامر في المركز الثالث.

وتضم قائمة المدربين كل من، خالد صبري وأنس عبدالحميد وسيد بركات، محمد مصطفى ومحمد جميل مدربا اللياقة البدنية، وأشرف عبدالمنعم مديرا إداريا.