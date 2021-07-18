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شيكابالا يرد على هجوم جماهير الأهلي عقب التتويج بالعاشرة .. صورة

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محمود عبدالرازاق شيكابالا نجم منتخب السابق ونادي ، رد على هجوم عدد قليل من جماهير الأهلي عليه عقب تتويج فريقهم بدوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعما مساء السبت على أرض ملعب محمد الخامس بالمغرب.

ونشر شيكابالا صورة على الأستوري الخاص به على موقعه الرسمي، إنستجرام، أثناء احتفاله مع جماهير الزمالك البيضاء خلال إحدى المباريات السابقة التي شهدت حضورا جماهيريا كثيفا.

شيكابالا يرد على هجوم جماهير الأهلي

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وكانت لجنة إدارة الزمالك هنأت الأهلي باللقب القاري، لكن البعض طالب لجنة إدارة الزمالك وحسين لبيب بالتراجع وسحب تهنئة الأهلي.

وتواصلت «المصري اليوم» مع حسين لبيب رئيس اللجنة لمعرفة موقفه من سحب التهنئة التي أصدرها للأهلي، وأكد لبيب أنه لا بد من الانتظار.

وتبادل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، والكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، الاتصالات الإيجابية التي جاءت جميعها رافضة لكل التصرفات التي تصدر من هنا أو هناك، لتنال من العلاقة التاريخية التي تربط بين قطبي الرياضة المصرية.

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتهنئة النادي الأهلي ومجلس إدارته، بمناسبة الفوز بدوري أبطال إفريقيا. وأكد على حرصه الشديد على وحدة الصف والتعاون بين كل المؤسسات الرياضية. وأنه لا بد من دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في كل الاتجاهات والتي تخوض تحديات صعبة خلال هذه المرحلة. وأن قطبي الكرة المصرية يقع عليهما العبء الأكبر للمساهمة في الطفرة الرياضية، تماشيًا مع التطور الكبير الذي يسود المجالات المختلفة في البلاد.

وعبر محمود الخطيب عن تقديره لجهود الدولة ومساندتها للمؤسسات الرياضية خاصة الأندية التي تمثل مصر في المحافل الخارجية. وثمن رئيس الأهلي تهنئة الكابتن حسين لبيب ومجلس إدارته للأهلي وجماهيره بمناسبة الفوز بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا على تقديره الكامل لهذه المبادرة الطيبة في ظل الروح التي تسود بين القطبين، ولا سيما أنه يرفض أي تصرفات تعكر صفو هذه العلاقة، بل ويأمل في المزيد من التعاون بين كافة الأندية الشقيقة.

ومن جانبه أكد حسين لبيب على تقديره للاتصالات التي جرت مع الدكتور أشرف صبحي ومحمود الخطيب، لتوضيح بعض وجهات النظر بخصوص ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، والتأكيد على التقدير الكبير من جانب النادي الأهلي لشقيقه نادي الزمالك، وتثمين التهنئة التي تلقاها بالفوز بالبطولة الإفريقية وحرصه الشديد على العلاقة الطيبة بين الناديين.

وأشار حسين لبيب إلى أن كل إنجاز يحققه أي ناد مصري يصب في مصلحة الرياضة المصرية، وأن نادي الزمالك يعتز بعلاقاته بكافة الأندية، بل ويتطلع للمزيد من التعاون والتقارب بما يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية في كل اللعبات الرياضية.

المصرى اليوم

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