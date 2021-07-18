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هنأ الدكتور، زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، النادي الأهلي بتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه عقب الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت على أرض ملعب ستاد محمد الخامس بالمغرب.

ونشر أحد أصدقاء زاهي حواسي، فيديو عبر موقع فيسبوك، وعلق عليه: «انا والدكتور زاهي حواس والأصدقاء نستمتع بسمفونية الاهلي في المباراة النهائية للبطولة الافريقية.. الاهلي يحقق البطولة العاشرة افريقيا وجمهوره يطالب بالحادية عشر»

توج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2020- 2021، بعدما سحق كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت على أرض ملعب ستاد محمد الخامس بالمغرب.

وبعد انتهاء المباراة يبحث عشاق الأهلي على شبكة جوجل منها: (الاهلى وكايزر تشيفز مباشر- الاهلى وكايزر تشيفز بث مباشر -الاهلى وكايزر تشيفزاهداف الاهلى وكايزر تشيفز- الاهلى بث مباشرالاهلي بث مباشر بين سبورت)

وبهذا التتويج، نجح الأهلي بالظفر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه الأفريقي. وكان الموسم المنصرم، هزم الزمالك بهدفين لهدف، بالقاضية ممكن للنجم محمد مجدي قفشة، وهذا الموسم توج الأهلي بثلاثية في شباك الفريق الجنوب أفريقي، ليعود حامل لقب أفريقيا لبطولة كأس العالم للأندية من جديد للمرة الثانية على التوالي، والتاسعة في تاريخه.

وتأهل الأهلي لكأس العالم للأندية 2021، ومن المقرر أن تقام البطولة في اليابان نهاية العام الجاري، ومنافسين الأهلي، هم: تشيلسي الإنجليزي بفوزه بدوري أبطال أوروبا في 29 مايو الماضي. ويتحدد ممثل اتحاد أوقيانوسيا خلال 31 يوليو الجاري، حيث سيتم اختيار فريق للمشاركة بعدما ألغيت البطولة بسبب كوفيد19.

وفي آسيا من المنتظر أن نتعرف على البطل في 27 نوفمبر، بعدما وصلت البطولة الآن إلى دور الـ16، وبالنسبة لبطل اليابان فمن المتوقع أن يتم تحديد البطل قبل نهاية الدوري في 4 ديسمبر القادم.

وعزز الأهلي المصري هدف تقدمه بهدفين متتاليين عن طريق محمد مجدي قفشة وعمرو السولية في الدقيقتين 65 و75 من عمر الشوط الثاني للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا 2020- 2021.

وسجل قفشة القاضية الثانية بعدما استلم الكرة من محمد شريف وسددها بلمسة عالمية لتسكن شباك الفريق الجنوب أفريقي، ثم يأتي عمرو السولية ليسجل هدفا عالميا آخر بعدما استلم الكرة أيضا من محمد شريف وسجلها على طريقة قفشة.

وتقدم الأهلي المصري بهدف أول في شباك فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بقدم محمد شريف، خلال اللقاء النهائي لدوري أبطال أفريقيا موسم 2020- 2021 المقام على أرض ملعب ستاد محمد الخامس بالمغرب.

وجاء هدف محمد شريف عند الدقيقة 51 بعدما استلم مهاجم الأهلي تمريرة أكرم توفيق الذي ضرب دفاعات كايزز تشيفز من لمسة واحدة ليضع محمد شريف الكرة في شباك الفريق المنافس.

والأهلي المصري حاول خلال 30 دقيقة من مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا موسم 2020 – 2021من فك شفرات دفاعات المنافس ولكن لم يفلح لاعبو حامل اللقب من تسجيل هدفا مبكرا.

وبدأ الأهلي المصري اللقاء بضغط عالي على دفاعات الفريق الجنوب أفريقي، وجاء العديد من الفرص والتى لم ينجح لاعبو الأهلي من أحراز الهدف الأول. والخطورة الأولي للمارد الأحمر كانت عن طريق طاهر محمد طاهر، الذي نجح في مراوغة أحد مدافعي الفريق الجنوب أفريقي ولكن سدد الكرة بعيدا عن الشباك.

والخطورة الثانية عن طريق على معلول الذي رواغ داخل منطقة جزاء كايزر تشيفز ولعب كرة عرضية أرضية في أحضان حارس الفريق الجنوب أفريقي، وحال تنفيذ هذه الكرة من اللاعب التونسي خلف دفاعات كايزر تشيفز، كانت ستشهد خطورة كبيرة على مرمى الحارس للفريق الجنوب أفريقي خاصة وأن لاعبين من الأهلي كان في انتظار كرة على معلول، وهما محمد شريف، وحسين الشحات.

وشهد الشوط الأول سطيرة كاملة لفريق الأهلي خاصة وأن الفريق الجنوب أفريقي حاول الاعتماد على الهجمات المرتدة ولكن حامل اللقب كان يلعب بتوازن في الهجوم والدفاع، خاصة وأن بيتسو موسيماني، زرع حمدي فتحي في وسط ملعب فريقه لإفساد كافة الهجمات للفريق المنافس.

وشهد نهاية الشوط الأول حالة طرد مباشر للاعب هابي ماشيان، بعدما تدخل بعنف زائد مع أكرم توفيق، لظهر حكم اللقاء البطاقة الصفرا في وجه اللاعب، وبعدما لجأ الحكم لتقنية الفيديو، ألغى البطاقة الصفراء، وأشهر الحمراء مباشرة، ليلعب كايزر تشيفز بعشرة لاعبين خلال الشوط الثاني.