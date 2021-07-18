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شاهد.. سيول الأفلاج تجرف الشاحنات وتعطل حركة سير المسافرين

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الجهات الأمنية تنظم حركة السير وتحوله إلى مسارات آمنة

شاهد.. سيول الأفلاج تجرف الشاحنات وتعطل حركة سير المسافرين

تسببت سيول محافظة الأفلاج، اليوم، في جرف عدد من الشاحنات، جنوب البديع، وتعطل حركة سير المسافرين.

وكانت سيول وادي الحنو، قد طمرت الطريق الدولي العام، فيما علق عدد من المركبات وشهدت تكدس حركة السير.

وباشرت الجهات الأمنية، الموقع وقامت بتنظيم حركة السير وتحويله إلى مسارات آمنة وسط متابعة من محافظ الأفلاج المكلف، عبد الله المطيري.

يذكر أن السيول تسببت في هدم عدد من المباني الطينية، لكن لم تسجل أي خسائر بشرية، ولله الحمد.

عدسة "سبق" تواجدت في الموقع ووثقت السيول التي جرفت الشاحنات وأوقفت سير الحركة المرورية جنوب البديع.

شاهد.. سيول الأفلاج تجرف الشاحنات وتعطل حركة سير المسافرين

شاهد.. سيول الأفلاج تجرف الشاحنات وتعطل حركة سير المسافرين

شاهد.. سيول الأفلاج تجرف الشاحنات وتعطل حركة سير المسافرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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