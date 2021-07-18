تركيا تتهم إسرائيل باتخاذ خطوات استفزازية بحق المسجد الأقصى

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اتهمت تركيا إسرائيل باتخاذ خطوات استفزازية بحق الحرم القدسي، ودعتها إلى وضع حد لهذه الممارسات لتفادي عواقب خطيرة محتملة لاستمرار التصعيد.

وشددت الخارجية التركية على أن قوات الأمن الإسرائيلية انتهكت صباح اليوم الأحد مرة أخرى حرمة المسجد الأقصى من خلال السماح لحشود من اليهود الأرثوذكس المتطرفين باقتحام باحات المسجد، مع استخدام الشرطة الإسرائيلية قنابل صوتية وتنفيذها اعتقالات بحق الفلسطينيين.

وأعربت الوزارة عن إدانة أنقرة لاعتقال القوات الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال باستخدام «سلوك مسيئ للكرامة».

وحذرت الخارجية التركية من «الخطورة القصوى لاستمرار مثل هذه الاستفزازات في الظروف الحالية، عندما لا تزال أجواء التوتر والتصعيد والنزاع التي تسبب فيها عدوان إسرائيل بحق الأقصى خلال شهر رمضان الكريم ماثلة في الذاكرة».

وشددت الوزارة على أن تركيا تحث إسرائيل مجددا على «وقف هذه التصرفات الاستفزازية فورا».

وصباح اليوم اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، بحماية القوات الإسرائيلية في ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل».

ولفتت المراسلة إلى أن القوات الإسرائيلية اعتدت على المرابطين في المصلى القبلي، وألقت صوبهم قنابل الغاز.

من جهتها، أفادت وكالة «معا» الفلسطينية بأن الشرطة الإسرائيلية نصبت حواجزها على أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنعت الدخول إليه، باستثناء أعداد قليلة من المصلين، كما منعت طواقم الإسعاف من الدخول إلى المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن أكثر من 500 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ الساعة السابعة والنصف صباحا، بحماية الشرطة الإسرائيلية.